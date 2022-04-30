«Тампа» обыграла «Айлендерс». Кучеров набрал 2 очка

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«Тампа» выиграла у «Айлендерс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. «Лайтнинг» одержали четвертую победу в последних пяти встречах.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 28 из 33 брочков. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский сделал 33 сэйва.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Тампа-Бэй» — 4:6 (1:1, 2:0, 1:5)

Голы: Пажо — 18 (Добсон, Ли), 0:32 — 1:0. Стэмкос — 40 (Чернак, Палат), 11:57 — 1:1. Беллоуз — 6, 29:35 — 2:1. Бэйли — 14 (бол., Бовилье, Добсон), 38:48 — 3:1. Перри — 19 (бол., Кучеров, Хедман), 41:21 — 3:2. Макдона — 4 (Марун, Белльмар), 50:10 — 3:3. Стэмкос — 41 (Палат), 51:13 — 3:4. Стэмкос — 42 (Палат, Кучеров), 57:50 — 3:5. Хара — 2 (Барзал, Паризе), 59:16 — 4:5. Хагель — 26 (п.в., Макдона, Чирелли), 59:35 — 4:6.

Вратари: Сорокин (59:21 — 59:35) — Василевский.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 37 (10+11+16) — 34 (10+11+13).

Наши: — - Кучеров (21.55/3/+3), Сергачев (19.58/0/-1).

30 апреля. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.