«Тампа» обыграла «Айлендерс». Кучеров набрал 2 очка
«Тампа» выиграла у «Айлендерс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. «Лайтнинг» одержали четвертую победу в последних пяти встречах.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами.
Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 28 из 33 брочков. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский сделал 33 сэйва.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй» — 4:6 (1:1, 2:0, 1:5)
Голы: Пажо — 18 (Добсон, Ли), 0:32 — 1:0. Стэмкос — 40 (Чернак, Палат), 11:57 — 1:1. Беллоуз — 6, 29:35 — 2:1. Бэйли — 14 (бол., Бовилье, Добсон), 38:48 — 3:1. Перри — 19 (бол., Кучеров, Хедман), 41:21 — 3:2. Макдона — 4 (Марун, Белльмар), 50:10 — 3:3. Стэмкос — 41 (Палат), 51:13 — 3:4. Стэмкос — 42 (Палат, Кучеров), 57:50 — 3:5. Хара — 2 (Барзал, Паризе), 59:16 — 4:5. Хагель — 26 (п.в., Макдона, Чирелли), 59:35 — 4:6.
Вратари: Сорокин (59:21 — 59:35) — Василевский.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 37 (10+11+16) — 34 (10+11+13).
Наши: — - Кучеров (21.55/3/+3), Сергачев (19.58/0/-1).
30 апреля. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|81
|45
|36
|101
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|81
|37
|44
|81
|7
|Нью-Джерси
|81
|27
|54
|63
|8
|Филадельфия
|81
|25
|56
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|81
|58
|23
|122
|2
|Торонто
|81
|53
|28
|113
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|81
|51
|30
|107
|5
|Баффало
|81
|31
|50
|73
|6
|Детройт
|81
|31
|50
|72
|7
|Оттава
|81
|32
|49
|71
|8
|Монреаль
|81
|21
|60
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|81
|56
|25
|119
|2
|Миннесота
|81
|52
|29
|111
|3
|Сент-Луис
|81
|49
|32
|109
|4
|Нэшвилл
|81
|45
|36
|97
|5
|Даллас
|81
|45
|36
|96
|6
|Виннипег
|80
|37
|43
|85
|7
|Чикаго
|81
|28
|53
|67
|8
|Аризона
|81
|24
|57
|55
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|81
|50
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|81
|48
|33
|102
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|81
|42
|39
|92
|5
|Ванкувер
|81
|40
|41
|91
|6
|Сан-Хосе
|81
|32
|49
|77
|7
|Анахайм
|81
|31
|50
|76
|8
|Сиэтл
|80
|26
|54
|58
|30.04
|02:00
|
Питтсбург – Коламбус
|5 : 3
|30.04
|02:00
|
Баффало – Чикаго
|- : -
|30.04
|02:00
|
Монреаль – Флорида
|- : -
|30.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Детройт
|- : -
|30.04
|02:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|3 : 2
|30.04
|02:00
|
Торонто – Бостон
|- : -
|30.04
|02:00
|
Филадельфия – Оттава
|- : -
|30.04
|02:30
|
Айлендерс – Тампа-Бэй
|4 : 6
|30.04
|03:00
|
Виннипег – Калгари
|- : -
|30.04
|03:00
|
Миннесота – Колорадо
|- : -
|30.04
|03:00
|
Сент-Луис – Вегас
|- : -
|30.04
|03:30
|
Даллас – Анахайм
|- : -
|30.04
|04:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.04
|05:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|- : -
|30.04
|05:30
|
Аризона – Нэшвилл
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|80
|123
|
|
Джонни Годро
Калгари
|81
|115
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|80
|115
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|73
|60
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|80
|55
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|80
|52
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|53
|2.07
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|63
|2.19
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19