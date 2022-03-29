«Вашингтон» продлил контракт с нападающим Веккьоне

«Вашингтон» подписал новый контракт с нападающим Майком Веккьоне, сообщает сайт клуба. Соглашение рассчитано на год.

Зарплата игрока по новому договору составит 750 тысяч долларов.

В этом регулярном чемпионате НХЛ он провел только 1 игру.

Большую часть сезона Веккьоне провел в АХЛ, где в 46 встречах отметился 38 (13+25) набранными баллами.