«Не могу согласиться». Тренер «Вашингтона» отреагировал на незасчитанный гол Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт высказал свое мнение относительно отмененного гола капитана команды Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (1:6).

«Было бы неплохо согласиться с судьями. Но не могу согласиться с этим удалением», — цитирует Лавиолетта The Washington Post.

В конце первого периода Овечкин в большинстве отправил шайбу в ворота «Каролины». Но взятие ворот было отменено, так как судьи зафиксировали нарушение правил со стороны нападающего «Вашингтона» Ти Джея Оши.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету 36-летнего Овечкина 42 забитых гола.

Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги (772 шайбы). На первом месте идет Уэйн Гретцки (894), на втором — Горди Хоу (801).