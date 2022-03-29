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«Не могу согласиться». Тренер «Вашингтона» отреагировал на незасчитанный гол Овечкина

Тренер «Вашингтона» Лавиолетт прокомментировал отмену гола Овечкина с «Каролиной»
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото ТАСС

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт высказал свое мнение относительно отмененного гола капитана команды Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (1:6).

«Было бы неплохо согласиться с судьями. Но не могу согласиться с этим удалением», — цитирует Лавиолетта The Washington Post.

В конце первого периода Овечкин в большинстве отправил шайбу в ворота «Каролины». Но взятие ворот было отменено, так как судьи зафиксировали нарушение правил со стороны нападающего «Вашингтона» Ти Джея Оши.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету 36-летнего Овечкина 42 забитых гола.

Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги (772 шайбы). На первом месте идет Уэйн Гретцки (894), на втором — Горди Хоу (801).

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
Питер Лавиолетт
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 66 44 22 95
2 Питтсбург 67 40 27 90
3 Рейнджерс 66 42 24 89
4 Вашингтон 68 37 31 84
5 Коламбус 66 32 34 69
6 Айлендерс 64 28 36 65
7 Нью-Джерси 66 24 42 53
8 Филадельфия 66 21 45 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 65 44 21 94
2 Тампа-Бэй 65 41 24 88
3 Торонто 65 41 24 87
4 Бостон 65 41 24 87
5 Детройт 66 26 40 60
6 Баффало 67 24 43 58
7 Оттава 65 23 42 52
8 Монреаль 66 18 48 47
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 66 46 20 98
2 Миннесота 64 40 24 84
3 Сент-Луис 65 36 29 81
4 Нэшвилл 66 38 28 80
5 Даллас 64 36 28 75
6 Виннипег 67 32 35 74
7 Чикаго 67 24 43 58
8 Аризона 66 20 46 45
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 65 40 25 88
2 Лос-Анджелес 68 36 32 81
3 Эдмонтон 67 37 30 79
4 Вегас 68 36 32 76
5 Ванкувер 68 32 36 73
6 Сан-Хосе 65 29 36 66
7 Анахайм 67 27 40 65
8 Сиэтл 66 21 45 48
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3.04
29.03 02:00
Вашингтон – Каролина
 1 : 6
29.03 02:30
Сент-Луис – Ванкувер
 4 : 1
29.03 03:30
Чикаго – Баффало
 5 : 6
29.03 04:30
Эдмонтон – Аризона
 6 : 1
29.03 05:30
Лос-Анджелес – Сиэтл
 1 : 6
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 66 98
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 67 96
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 65 90
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 67 48
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 60 48
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 66 44
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 45 2.07
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 31 2.08
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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