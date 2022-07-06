«Вашингтон» претендует на нападающего «Ванкувера» Джей Ти Миллера

«Ванкувер» собирается обменять нападающего Джей Ти Миллера. Одним из основных претендентов на игрока называется «Вашингтон», сообщает Daily Faceoff.

Также игроком активно интересуются «Рейнджерс» и «Нью-Джерси».

В прошлом сезоне 29-летний Миллер провел за «Ванкувер» 80 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 99 (32+67) очков, что является лучшим показателем в карьере игрока.

По действующему контракту он зарабатывает 5,25 миллиона в год. С лета он будет иметь право вести официальные переговоры о продлении соглашения с клубом.