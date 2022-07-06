Бывший тафгай клубов НХЛ Марчмент скончался в возрасте 53-х лет

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Бывший защитник клубов НХЛ Брайан Марчмент скончался 6 июля. Ему было 53 года.

Об этом в Twitter сообщил экс-игрок, а сейчас эксперт на телевидение Кевин Уикс.

Последнее время Марчмент занимал должность скаута «Сан-Хосе».

За карьеру он успел поиграть за «Виннипег», «Чикаго», «Хартфорд», «Эдмонтон», «Тампу», «Сан-Хосе», «Колорадо», «Торонто» и «Калгари». Он был выбран «Джетс» под общим 16-м номером на драфте-1987.

На его счету 182 (40+142) очка в 926 матчах НХЛ. Также за карьеру Мсарчмент набрал 2307 минут штрафа.

Отметим, что его сын — Мэйсон Марчмент — сейчас выступает в НХЛ за «Флориду».