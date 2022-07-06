Белорусский нападающий «Ванкувера» не будет возвращаться на родину во время межсезонья

Нападающий системы «Ванкувера» Данила Климович не будет возвращаться в Белоруссию этим летом. Он проведет все лето в Северной Америке, сообщает журналист Рик Даливал.

19-летний белорус в прошлом сезоне дебютировал в АХЛ. За фарм-кулб «Ванкувера» он провел 62 матча, в которых набрал 18 (8+10) очков.

Климович был выбран «Кэнакс» на драфте 2021 года под общим 41-м номером во втором раунде.

Его контракт новичка рассчитан до конца сезона-2024/25.