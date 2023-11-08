«Вашингтон» поместил форварда Бэкстрема в долгосрочный список травмированных

«Вашингтон» поместил шведского форварда Никласа Бэкстрема в долгосрочный список травмированных.

На сайте команды сообщается, что в состав вызвал из Американской хоккейной лиги (АХЛ) форвард Майкл Сгарбосс. В этом сезоне АХЛ нападающий набрал 12 (3+9) очков в 11 играх за команду «Херши Беарз».

О решении приостановить карьеру форвард сообщил 1 ноября. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

В нынешнем сезоне 35-летний Бэкстрем провел 8 матчей и набрал 1 (0+1) балл. Всего в актве шведа 1033 (271+762) очка в 1105 матчах НХЛ.