«Лос-Анджелес» продлил контракт с нападающим Лизоттом

«Лос-Анджелес» продлил контракт с нападающим Блэйком Лизоттом, сообщает сайт клуба. Новое соглашение рассчитано на два года.

Новая зарплата 24-летнего хоккеиста составит 1,675 миллиона долларов в год.

В этом регулярном чемпионате Лизотт набрал 17 (8+9) очков в 58 играх.

Напомним, что в «ЛА» он в свое время перешел в статусе свободного агента.