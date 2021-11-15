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«Вашингтон» разгромил «Питтсбург», Овечкин и Кузнецов набрали по два очка

05:34
15 ноября. «Вашингтон» — «Питтсбург» — 6:1. Фото Twitter
15 ноября. «Вашингтон» — «Питтсбург» — 6:1. Фото Twitter
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Питтсбург» со счетом 6:1.

В составе «Кэпиталз» 2 (1+1) очка набрал Евгений Кузнецов, еще по шайбе забросили Мартин Фехервари, Гарнет Хэтэуэй, Даниэль Спронг, Конор Шири и Том Уилсон, капитан команды Александр Овечкин отметился двумя ассистами. «Пингвины» ответили точным броском Джейка Гюнцеля.

После этого матча «Вашингтон» с 22 очками поднялся на третье место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 14 очками — на 13-й строчке.

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Сергей Разин все материалы автора
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