«Вашингтон» разгромил «Питтсбург», Овечкин и Кузнецов набрали по два очка

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Питтсбург» со счетом 6:1.

В составе «Кэпиталз» 2 (1+1) очка набрал Евгений Кузнецов, еще по шайбе забросили Мартин Фехервари, Гарнет Хэтэуэй, Даниэль Спронг, Конор Шири и Том Уилсон, капитан команды Александр Овечкин отметился двумя ассистами. «Пингвины» ответили точным броском Джейка Гюнцеля.

После этого матча «Вашингтон» с 22 очками поднялся на третье место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 14 очками — на 13-й строчке.