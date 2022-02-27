«Вашингтон» отправил голкипера Ванечека в фарм-клуб для набора формы

«Вашингтон» отправил голкипера Витека Ванечека в фарм-клуб. Он будет выступать в АХЛ для того, чтобы набрать игровую форму, сообщает пресс-служба клуба.

Ванечек получил травму 1 февраля в матче против «Питтсбурга». Тогда в него врезался нападающий соперников Каспери Капанен.

С тех пор Ванечек не появлялся на льду в официальных матчах.

В этом сезоне голкипер провел 21 матч, пропуская в среднем 2,39 шайбы и отражая 91,5 процента бросков.