Чинахов пропустит матч с «Питтсбургом» по решению тренерского штаба

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга». По решению тренерского штаба, он останется в запасе, сообщает журналист Джефф Свобода.

В этом сезоне 21-летний россиянин провел 43 матча в регулярном чемпионате. На его счету 6 голов и 5 результативных передач при показателе полезности «минус 18».

Напомним, что «Коламбус» выбрал Чинахова под общим 21-м номером в первом раунде драфта-2020.