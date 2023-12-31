«Каролина» на выезде обыграла «Торонто», Свечников сделал две результативные передачи

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Торонто» со счетом 3:2.

В составе «Харрикейнз» отличились Себастьян Ахо, Майкл Бантинг и Сет Джарвис, Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами, вратарь Петр Кочетков отразил 25 бросков из 27. У «Мэйпл Ливз» шайбы забросили Тимоти Лильегрен и Ник Робертсон.

После этого матча «Каролина» с 44 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Торонто» с 41 очком — на седьмой строчке.