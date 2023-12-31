«Бостон» обыграл «Нью-Джерси», Меркулов дебютировал в НХЛ

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Джерси» со счетом 5:2.

В составе «Брюиз» 3 (2+1) очка набрал Давид Пастрняк, дубль у Кевина Шаттенкирка, еще один гол на счету Джейка Дебраска, форвард Георгий Меркулов дебютировал в НХЛ. У «Дэвилз» отличились Нико Хишер и Люк Хьюз.

После этого матча «Бостон» с 48 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 40 очками — на девятой строчке.