«Вашингтон» не попадет в плей-офф? Live c Зислисом и Федотовым — в 14.00

Михаил Зислис и наш постоянный эксперт, комментатор и агент Сергей Федотов обсудят последние события сезона в НХЛ — в лайве в 14.00.

Главные темы эфира:

— получится ли связка Панарин — Тарасенко в «Рейнджерс»

— что творится с «Вашингтоном»

— зачем «Сент-Луис» ушел в перестройку

— каким стал «Ванкувер» после смены тренера

— почему не забивает Андрей Свечников

— суперсерия «Тампа» — «Торонто» уже в первом раунде — это нормально?