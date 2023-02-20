«Чикаго» не будет обменивать Тэйвза из-за его здоровья
Генеральный менеджер «Блэкхокс» Кайл Дэвидсон рассказал, что не планирует менять форварда Джонатана Тэйвза из-за его здоровья.
Ранее игрок сообщил, что еще борется с симптомами коронавируса и синдрома хронического воспалительного ответа.
«Мы будем работать с ним и поддерживать его во всем, что ему нужно, чтобы убедиться, что он чувствует себя хорошо, чувствует себя сильным и может вернуться на лед», — сказал Дэвидсон ESPN.
Дедлайн обменов в НХЛ намечен на 3 марта.
В нынешнем сезоне форвард набрал 28 (14+14) очков в 46 матчах регулярного чемпионата.
У него действует последний год контракта, по которому Тэйвз получает 10,5 миллиона долларов за сезон.
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|26
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|27
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|56
|23
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|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|57
|30
|27
|72
|2
|Виннипег
|56
|34
|22
|69
|3
|Колорадо
|55
|31
|24
|67
|4
|Миннесота
|56
|30
|26
|65
|5
|Нэшвилл
|54
|26
|28
|58
|6
|Сент-Луис
|56
|26
|30
|55
|7
|Аризона
|57
|20
|37
|49
|8
|Чикаго
|55
|18
|37
|41
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|56
|34
|22
|72
|2
|Лос-Анджелес
|57
|32
|25
|71
|3
|Сиэтл
|56
|32
|24
|70
|4
|Эдмонтон
|57
|30
|27
|68
|5
|Калгари
|56
|26
|30
|63
|6
|Ванкувер
|56
|22
|34
|48
|7
|Сан-Хосе
|57
|17
|40
|45
|8
|Анахайм
|56
|17
|39
|40
|20.02
|02:00
|
Чикаго – Торонто
|5 : 3
|20.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Виннипег
|4 : 2
|20.02
|04:30
|
Аризона – Коламбус
|3 : 2 ОТ
|20.02
|21:00
|
Бостон – Оттава
|- : -
|20.02
|21:00
|
Флорида – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|57
|102
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|55
|82
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|55
|79
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|57
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|55
|39
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|55
|36
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|35
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|25
|2.15
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|42
|2.20