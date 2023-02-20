«Чикаго» не будет обменивать Тэйвза из-за его здоровья

Генеральный менеджер «Блэкхокс» Кайл Дэвидсон рассказал, что не планирует менять форварда Джонатана Тэйвза из-за его здоровья.

Ранее игрок сообщил, что еще борется с симптомами коронавируса и синдрома хронического воспалительного ответа.

«Мы будем работать с ним и поддерживать его во всем, что ему нужно, чтобы убедиться, что он чувствует себя хорошо, чувствует себя сильным и может вернуться на лед», — сказал Дэвидсон ESPN.

Дедлайн обменов в НХЛ намечен на 3 марта.

В нынешнем сезоне форвард набрал 28 (14+14) очков в 46 матчах регулярного чемпионата.

У него действует последний год контракта, по которому Тэйвз получает 10,5 миллиона долларов за сезон.