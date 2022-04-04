«Вашингтон» уступил «Миннесоте», Овечкин и Кузнецов отметились результативными передачами

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Миннесоте» со счетом 1:5.

На шайбы Тайсона Йоста, Маркуса Фолиньо, Николя Делорье и Джоэля Эрикссона Эка, который оформил дубль, хозяева ответили точным броском Гарнета Хэтэуэя с передач Александра Овечкина и Евгения Кузнецова.

После этого матча «Вашингтон» с 84 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Миннесота» с 91 очком — на второй строчке Востока.