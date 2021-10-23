Шайбы Кузнецова и Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Калгари»

«Калгари» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в столице США и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3.

Главным героем встречи стал Элиас Линдхольм, который забросил шайбу в овертайме, оформив хет-трик.

«Калгари» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в столице США и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3.

Главным героем встречи стал Элиас Линдхольм, который забросил шайбу в овертайме, оформив хет-трик.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин нанес четыре броска в створ, совершил три силовых приема, набрал 2 (1+1) очка и завершил матч с показателем полезности «-1». Заброшенной шайбой также отметился Евгений Кузнецов. Дмитрий Орлов провел на льду 21 минуту 44 секунды и не набрал очков.

Голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов появился на льду после первого периода и отразил 13 бросков.

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«Вашингтон» — «Калгари» — 3:4 ОТ (0:3, 3:0, 0:0, 0:1)

Голы: Манджапане — 3 (бол., Лучич, Хэнифин), 9:27 — 0:1. Линдхольм — 4 (Годро), 10:59 — 0:2. Линдхольм — 5 (мен.), 17:18 — 0:3. Кузнецов — 4 (мен.), 22:55 — 1:3. Фехервари — 1 (Уилсон, Овечкин), 27:48 — 2:3. Овечкин — 5, 38:03 — 3:3. Линдхольм — 6 (Годро, Владарж), 62:46 — 3:4.

Вратари: Ванечек (Самсонов, 20:00) — Владарж.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 25 (9+8+5+3) — 28 (14+4+8+2).

Наши: Кузнецов (20.30/5/0), Овечкин (20.30/4/-1), Орлов (21.44/1/-1) — -.

23 октября. Вашингтон. Capital One Arena.