«Рейнджерс» одержали волевую победу над «Оттавой»
22:34
«Рейнджерс» обыграли «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в столице Канады и завершилась победой гостей со счетом 3:2.
Главным героем встречи стал Крис Крайдер, который забросил победную шайбу, оформив дубль.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провел на льду 19 минут 38 секунд, нанес два броска в створ, отдал результативную передачу и завершил матч с показателем полезности «-2».
Защитники «Оттавы» Никита Зайцев и Артем Зуб не отметились результативными действиями.
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