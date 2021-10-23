Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Рейнджерс» одержали волевую победу над «Оттавой»

22:34
Теги:

«Рейнджерс» обыграли «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в столице Канады и завершилась победой гостей со счетом 3:2.

Главным героем встречи стал Крис Крайдер, который забросил победную шайбу, оформив дубль.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провел на льду 19 минут 38 секунд, нанес два броска в створ, отдал результативную передачу и завершил матч с показателем полезности «-2».

Защитники «Оттавы» Никита Зайцев и Артем Зуб не отметились результативными действиями.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора
Читайте также
История подвига Веденина: советский лыжник уничтожил норвежца и не подчинился японскому императору
На свадьбе российского экс-сенатора в Италии невеста станцевала на стуле
3