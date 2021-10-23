«Рейнджерс» одержали волевую победу над «Оттавой»

«Рейнджерс» обыграли «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в столице Канады и завершилась победой гостей со счетом 3:2.

Главным героем встречи стал Крис Крайдер, который забросил победную шайбу, оформив дубль.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провел на льду 19 минут 38 секунд, нанес два броска в створ, отдал результативную передачу и завершил матч с показателем полезности «-2».

Защитники «Оттавы» Никита Зайцев и Артем Зуб не отметились результативными действиями.