«Вашингтон» — фаворит гонки за последним местом в плей-офф НХЛ: расклад перед заключительными матчами

«Вашингтон» обыграл «Бостон» (2:0) и теперь для попадания в розыгрыш Кубка Стэнли команде Александра Овечкина необходимо обыграть «Филадельфию» 17 апреля.

Таблица зоны «уайлд-кард» на «Востоке»

Место Команда Матчи Победы в основное время Победы с учетом ОТ Очки 1 Тампа-Бэй* 81 36 41 96 2 Вашингтон 81 31 35 89 3 Детройт 81 27 38 89 4 Питтсбург 81 32 36 88 5 Филадельфия 81 30 34 87

* Команда гарантировала себе место в плей-офф.

Оставшиеся матчи команд-претендентов на плей-офф

Монреаль — Детройт, 17 апреля, 2.00 мск

Филадельфия — Вашингтон, 17 апреля, 2.00

Айлендерс — Питтсбург, 18 апреля, 2.00

Возможнные расклады перед последними матчами.

1. «Вашингтон» выходит в плей-офф, если:

— выигрывает;

— проигрывает не в основное время, а «Детройт» и «Питтсбург» не выигрывают.

2. «Детройт» выходит в плей-офф, если:

— выигрывает, а «Вашингтон» — нет;

— проигрывает не в основное время, «Вашингтон» проигрывает в основное время, а «Питтсбург» не выигрывает.

3. «Питтсбург» выходит в плей-офф, если:

— выигрывает, а «Вашингтон» и «Детройт» — нет;

— проигрывает не в основное время, а «Вашингтон» и «Детройт» — проигрывают в основное время.

4. «Филадельфия» выходит в плей-офф, если:

— выигрывает в основное время, а «Детройт» и «Питтсбург» проигрывают в основное время. «Флайерз» будут выше «Вашингтона», так как при равенстве других показателей (победы в основное время; победы в основное время и в овертайме суммарно; общее число побед) критерием станет число очков в личных встречах, по ним преимущество при таком раскладе будет за командой Джона Тортореллы.