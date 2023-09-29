«Вашингтон» — «Детройт»: смотреть трансляцию матча клубов НХЛ (видео)
«Вашингтон» сыграет против «Детройта» в выставочном матче НХЛ
«Вашингтон» сыграет против «Детройта» в рамках предсезонной серии клубов НХЛ в пятницу, 29 сентября. Матч пройдет в Вашингтоне на «Кэпитал Уан Арене». Начало игры — в 2.00 по московскому времени.
Матч «Вашингтон» — «Детройт» можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в одной из групп. Например, на этой странице или в этом плеере.
За «Вашингтон» выступают пять российских игроков — защитник Александр Алексеев и нападающие Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Иван Мирошниченко, Богдан Тринеев. В составе «Детройта» играет форвард Клим Костин.
«Вашингтон» и «Детройт» по итогам регулярного чемпионата НХЛ 2022 / 2023 не смогли пробиться в плей-офф. Оба клуба набрали по 80 очков, заняли 12-е и 13-е места в Восточной конференции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
11.10
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16.10
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -
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