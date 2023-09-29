«Вашингтон» сыграет против «Детройта» в рамках предсезонной серии клубов НХЛ в пятницу, 29 сентября. Матч пройдет в Вашингтоне на «Кэпитал Уан Арене». Начало игры — в 2.00 по московскому времени.

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За «Вашингтон» выступают пять российских игроков — защитник Александр Алексеев и нападающие Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Иван Мирошниченко, Богдан Тринеев. В составе «Детройта» играет форвард Клим Костин.

«Вашингтон» и «Детройт» по итогам регулярного чемпионата НХЛ 2022 / 2023 не смогли пробиться в плей-офф. Оба клуба набрали по 80 очков, заняли 12-е и 13-е места в Восточной конференции.