«Вашингтон» на своем поле сыграет против «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с субботы на воскресенье, 10 марта. Встреча пройдет на «Кэпитал-Уан арене» в Вашингтоне, США. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Вашингтон» — «Чикаго» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Вашингтон» занимает сейчас 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 67 очков. «Чикаго» идет на 16-й строчке «Запада», имея в своем активе 37 очков. «Вашингтон» занимает сейчас 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 67 очков. «Чикаго» идет на 16-й строчке «Запада», имея в своем активе 37 очков.

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