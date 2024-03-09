«Тампа-Бэй» на своем поле сыграет против «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с субботы на воскресенье, 10 марта. Встреча пройдет на «Амали-арене» в Тампе, Флорида, США. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Тампа-Бэй» — «Филадельфия» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Тампа» занимает сейчас 8-е место в таблице Восточной конференции, набрав 72 очка. «Филадельфия» идет на 6-й строчке «Востока», имея в своем активе 74 очка. НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.