«Питтсбург» проиграл «Коламбусу», Малкин не забил решающий бросок в серии буллитов
«Питтсбург» на выезде уступил «Коламбусу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 Б.
В основное время у хозяев забили Матье Оливье, Кирилл Марченко и Зак Веренски. У гостей отличились Дрю О'Коннор, Брайан Раст и Рикард Ракелль. Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин сделал результативную передачу.
В серии буллитов «Коламбус» выиграл со счетом 2:1. Победный гол забил защитник «Коламбуса» Деймон Северсон. Евгений Малкин при счете 2:1 в пользу «Блю Джекетс» не реализовал свой буллит, который был решающим в серии. Из-за неудачи россиянина «Питтсбург» потерпел поражение.
«Коламбус» прервал серию из шести поражений, команда занимает последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 60 очками в 74 матчах.
«Питтсбург» идет на 12-й строчке с 75 очками в 73 играх.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|73
|49
|24
|102
|2
|Каролина
|74
|46
|28
|99
|3
|Филадельфия
|74
|36
|38
|82
|4
|Вашингтон
|72
|36
|36
|81
|5
|Айлендерс
|72
|31
|41
|77
|6
|Нью-Джерси
|74
|36
|38
|76
|7
|Питтсбург
|72
|32
|40
|74
|8
|Коламбус
|73
|23
|50
|58
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|74
|47
|27
|99
|2
|Бостон
|74
|42
|32
|99
|3
|Торонто
|72
|41
|31
|91
|4
|Тампа-Бэй
|72
|40
|32
|87
|5
|Детройт
|74
|36
|38
|80
|6
|Баффало
|74
|35
|39
|75
|7
|Оттава
|72
|32
|40
|68
|8
|Монреаль
|72
|28
|44
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|74
|46
|28
|101
|2
|Колорадо
|73
|46
|27
|98
|3
|Виннипег
|73
|44
|29
|94
|4
|Нэшвилл
|73
|43
|30
|90
|5
|Сент-Луис
|73
|39
|34
|82
|6
|Миннесота
|73
|35
|38
|80
|7
|Аризона
|73
|31
|42
|67
|8
|Чикаго
|73
|21
|52
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|73
|45
|28
|98
|2
|Эдмонтон
|72
|45
|27
|94
|3
|Вегас
|74
|41
|33
|90
|4
|Лос-Анджелес
|72
|38
|34
|87
|5
|Сиэтл
|72
|30
|42
|73
|6
|Калгари
|72
|33
|39
|71
|7
|Анахайм
|74
|24
|50
|52
|8
|Сан-Хосе
|72
|16
|56
|40
|31.03
|01:00
|
Колорадо – Нэшвилл
|- : -
|31.03
|01:00
|
Аризона – Рейнджерс
|- : -
|31.03
|02:00
|
Монреаль – Каролина
|- : -
|31.03
|02:00
|
Филадельфия – Чикаго
|- : -
|31.03
|02:00
|
Тампа-Бэй – Айлендерс
|- : -
|31.03
|02:00
|
Коламбус – Питтсбург
|- : -
|31.03
|02:00
|
Баффало – Торонто
|- : -
|31.03
|02:00
|
Вашингтон – Бостон
|- : -
|31.03
|02:00
|
Виннипег – Оттава
|- : -
|31.03
|03:00
|
Сент-Луис – Сан-Хосе
|- : -
|31.03
|05:00
|
Сиэтл – Даллас
|- : -
|31.03
|05:00
|
Калгари – Лос-Анджелес
|- : -
|31.03
|22:30
|
Ванкувер – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|70
|125
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|71
|124
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|73
|123
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|71
|59
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|71
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|74
|51
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|13
|1.88