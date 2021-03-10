Варламов назвал ключевой момент в матче против «Бостона»

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов назвал ключевой момент в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (2:1 ОТ). Российский голкипер был признан первой звездой встречи.

«Сэйв в середине второго периода после броска Крейчи — ключевой, в тот момент мы уступали 0:1. В ситуации со спасением я немного потерял позицию после предыдущего броска, и шайба отскочила куда-то назад, прямо на клюшку Крейчи. Ворота были полностью открыты, так что он, по сути, бросал по пустым воротам. И у меня был шанс остановить шайбу только при помощи клюшки. Получилось очень удачно, что шайба в итоге попала именно в нее», — приводит официальный сайт НХЛ слова Варламова.

В сезоне-2020/21 Варламов провел 19 матчей, на его счету 12 побед. Варламов трижды завершил игру «на ноль» в нынешнем сезоне.