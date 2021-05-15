Варламов будет готов к старту плей-офф НХЛ

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц заявил, что российский голкипер Семен Варламов будет готов к старту плей-офф, пишет в Twitter журналист Эндрю Гросс.

«Айлендерс» в понедельник в овертайме проиграли «Бостону» со счетом 2:3. Варламов отразил 25 из 27 бросков, а перед третьим периодом 33-летний россиянин уступил место в воротах соотечественнику Илье Сорокину, который справился с 10 из 11 бросков.

Варламов в текущем сезоне НХЛ провел 36 матчей в регулярном чемпионате, отыграв семь из них «на ноль».