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Варламов будет готов к старту плей-офф НХЛ

19:26
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Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц заявил, что российский голкипер Семен Варламов будет готов к старту плей-офф, пишет в Twitter журналист Эндрю Гросс.

«Айлендерс» в понедельник в овертайме проиграли «Бостону» со счетом 2:3. Варламов отразил 25 из 27 бросков, а перед третьим периодом 33-летний россиянин уступил место в воротах соотечественнику Илье Сорокину, который справился с 10 из 11 бросков.

Варламов в текущем сезоне НХЛ провел 36 матчей в регулярном чемпионате, отыграв семь из них «на ноль».

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