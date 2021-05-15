Участие Малкина в стартовом матче «Питтсбурга» в плей-офф остается под вопросом

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин 15 мая пропустил тренировку команды. Его участие в стартовом матче плей-офф остается под вопросом, сообщает в Twitter журналист Роб Росси.

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан отметил, что окончательное решение по россиянину будет принято в день матча.

На счету Малкина в этом сезоне 28 очков (8 шайб + 20 передач) в 33 матчах.

В первом раунде плей-офф «Питтсбург» сыграет с «Айлендерс».