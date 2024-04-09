«Ванкувер» впервые обыграл «Вегас» дома в основное время

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вегас» (4:3).

Для «Кэнакс» это первая победа над «Голден Найтс» в истории франшизы на домашнем стадионе в основное время. В сезонах 2019/20 и 2021/22 «Ванкувер» победил «Вегас» в овертайме.

После этого матча «Ванкувер» со 104 очками занимает второе место в Западной конференции, «Вегас» с 92 очками — на восьмой строчке.