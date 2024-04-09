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Сегодня, 07:50

«Ванкувер» впервые обыграл «Вегас» дома в основное время

Сергей Разин
корреспондент
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«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вегас» (4:3).

Для «Кэнакс» это первая победа над «Голден Найтс» в истории франшизы на домашнем стадионе в основное время. В сезонах 2019/20 и 2021/22 «Ванкувер» победил «Вегас» в овертайме.

После этого матча «Ванкувер» со 104 очками занимает второе место в Западной конференции, «Вегас» с 92 очками — на восьмой строчке.

НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Вегас Голден Найтс
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«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 78 53 25 110
2 Каролина 78 49 29 105
3 Айлендерс 77 35 42 85
4 Питтсбург 78 36 42 84
5 Вашингтон 77 36 41 83
6 Филадельфия 78 36 42 83
7 Нью-Джерси 78 37 41 79
8 Коламбус 78 26 52 64
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 78 46 32 107
2 Флорида 78 48 30 102
3 Торонто 77 45 32 99
4 Тампа-Бэй 77 43 34 93
5 Детройт 77 38 39 84
6 Баффало 78 37 41 79
7 Оттава 77 34 43 72
8 Монреаль 77 29 48 70
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 78 49 29 107
2 Колорадо 78 48 30 102
3 Виннипег 77 47 30 100
4 Нэшвилл 78 45 33 94
5 Сент-Луис 78 41 37 87
6 Миннесота 77 37 40 84
7 Аризона 77 33 44 71
8 Чикаго 77 23 54 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 78 48 30 104
2 Эдмонтон 76 47 29 99
3 Лос-Анджелес 77 41 36 93
4 Вегас 77 42 35 92
5 Сиэтл 76 32 44 77
6 Калгари 76 34 42 73
7 Анахайм 78 25 53 55
8 Сан-Хосе 77 18 59 44
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Торонто – Питтсбург
 3 : 2 ОТ
9.04 05:00
Ванкувер – Вегас
 4 : 3
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Эдмонтон

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И Г
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Эдмонтон

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Луи Доминге

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