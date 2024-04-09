«Ванкувер» обыграл «Вегас», Гарланд оформил дубль

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вегас» со счетом 4:3.

В составе «Кэнакс» дубль оформил Конор Гарланд, еще по голу забили Куинн Хьюз и Брок Босер. У «Голден Найтс» 3 (2+1) очка набрал Джек Айкел, еще одну шайбу забросил Ноа Ханифин.

После этого матча «Ванкувер» со 104 очками занимает второе место в Западной конференции, «Вегас» с 92 очками — на восьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Вегас» — 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)

Голы: Айкел — 28 (бол., Хэнифин, Томпсон), 1:51 — 0:1. Айкел — 29 (Маршессо), 8:06 — 0:2. Гарлэнд — 17 (бол., Хьюз, Миллер), 11:50 — 1:2. Хьюз — 17 (бол., Босер, Миллер), 14:26 — 2:2. Хэнифин — 13 (бол., Айкел, Гертл), 29:33 — 2:3. Босер — 40 (Петтерссон, Майерс), 33:10 — 3:3. Гарлэнд — 18 (Миллер, Джошуа), 38:31 — 4:3.

Вратари: Силов — Томпсон (58:05 — 58:59, 59:04).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 30 (10+11+9) — 23 (6+9+8).

Наши: Задоров (20.02/2/0), Михеев (15.19/2/0), Подколзин (8.10/1/0) — Барбашев (15.12/1/0), Дорофеев (13.53/3/0).

9 апреля. Ванкувер. Rogers Arena. 18899 зрителей.