«Ванкувер» обыграл «Вегас», Гарланд оформил дубль
«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вегас» со счетом 4:3.
В составе «Кэнакс» дубль оформил Конор Гарланд, еще по голу забили Куинн Хьюз и Брок Босер. У «Голден Найтс» 3 (2+1) очка набрал Джек Айкел, еще одну шайбу забросил Ноа Ханифин.
После этого матча «Ванкувер» со 104 очками занимает второе место в Западной конференции, «Вегас» с 92 очками — на восьмой строчке.
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«Ванкувер» — «Вегас» — 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)
Голы: Айкел — 28 (бол., Хэнифин, Томпсон), 1:51 — 0:1. Айкел — 29 (Маршессо), 8:06 — 0:2. Гарлэнд — 17 (бол., Хьюз, Миллер), 11:50 — 1:2. Хьюз — 17 (бол., Босер, Миллер), 14:26 — 2:2. Хэнифин — 13 (бол., Айкел, Гертл), 29:33 — 2:3. Босер — 40 (Петтерссон, Майерс), 33:10 — 3:3. Гарлэнд — 18 (Миллер, Джошуа), 38:31 — 4:3.
Вратари: Силов — Томпсон (58:05 — 58:59, 59:04).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 30 (10+11+9) — 23 (6+9+8).
Наши: Задоров (20.02/2/0), Михеев (15.19/2/0), Подколзин (8.10/1/0) — Барбашев (15.12/1/0), Дорофеев (13.53/3/0).
9 апреля. Ванкувер. Rogers Arena. 18899 зрителей.
|Столичный дивизион
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|В
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|1
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|25
|110
|2
|Каролина
|78
|49
|29
|105
|3
|Айлендерс
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|35
|42
|85
|4
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|78
|36
|42
|84
|5
|Вашингтон
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|36
|41
|83
|6
|Филадельфия
|78
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|45
|32
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|43
|34
|93
|5
|Детройт
|77
|38
|39
|84
|6
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|78
|37
|41
|79
|7
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|77
|34
|43
|72
|8
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|77
|29
|48
|70
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|78
|49
|29
|107
|2
|Колорадо
|78
|48
|30
|102
|3
|Виннипег
|77
|47
|30
|100
|4
|Нэшвилл
|78
|45
|33
|94
|5
|Сент-Луис
|78
|41
|37
|87
|6
|Миннесота
|77
|37
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|44
|71
|8
|Чикаго
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|23
|54
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|78
|48
|30
|104
|2
|Эдмонтон
|76
|47
|29
|99
|3
|Лос-Анджелес
|77
|41
|36
|93
|4
|Вегас
|77
|42
|35
|92
|5
|Сиэтл
|76
|32
|44
|77
|6
|Калгари
|76
|34
|42
|73
|7
|Анахайм
|78
|25
|53
|55
|8
|Сан-Хосе
|77
|18
|59
|44
|9.04
|02:00
|
Торонто – Питтсбург
|3 : 2 ОТ
|9.04
|05:00
|
Ванкувер – Вегас
|4 : 3
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|76
|136
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|78
|133
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|130
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|76
|65
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|75
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|78
|53
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|15
|1.83