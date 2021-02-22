«Виннипег» в овертайме обыграл «Ванкувер»

«Виннипег» 22 февраля в матче регулярного сезона НХЛ на выезде в овертайме обыграл «Ванкувер» (4:3).

Три очка (2+1) у «Джетс» набрал форвард Пьер-Люк Дюбуа, нападающий Марк Шайфли отличился голом и двумя голевыми пасами, еще три результативные передачи в свой актив записал Блейк Уилер.

У хозяев дублем отличился форвард Элиас Петтерсон, гол и результативная передача на счету Джей Ти Миллера.

После этой победы «Виннипег» поднялся на третье место в Северном дивизионе с 22 очками, «Ванкувер» же стал пятым (18 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Виннипег» — 3:4 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Саттер — 6 (Бенн), 3:38 — 1:0. Петтерссон — 6 (Бесер, Миллер), 15:40 — 2:0. Дюбуа — 2 (Уилер, Шайфли), 34:37 — 2:1. Шайфли — 10 (Уилер), 45:43 — 2:2. Пионк — 3 (бол., Дюбуа, Элерс), 50:33 — 2:3. Петтерссон — 7 (бол., Хьюз, Миллер), 59:22 — 3:3. Дюбуа — 3 (Шайфли, Уилер), 60:27 — 3:4.

Вратари: Холтби (58:17 — 59:22) — Хеллебак.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 34 (17+9+8+0) — 31 (9+9+12+1).

22 февраля. Ванкувер. Rogers Arena.