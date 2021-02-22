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Игроки «Бостона» перед матчем на открытом воздухе появились в эффектных нарядах в стиле 90-х

07:13
Игрок «Бостона» перед матчем с «Филадельфией» на открытом воздухе. Фото Twitter
Игрок «Бостона» перед матчем с «Филадельфией» на открытом воздухе. Фото Twitter
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«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» со счетом 7:3.

Перед игрой на открытом воздухе игроки «Брюинз» прибыли на стадион в нарядах 90-х годов. Хоккеисты использовали яркие неоновые спортивные костюмы, поясные рюкзаки, разноцветные кепки и футболки из фильма «Могучие утки» про детскую хоккейную команду.

После этого матча «Бостон» с 24 очками занимает первое место в Восточном дивизионе, «Филадельфия» с 19 очками — на третьей строчке.

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