«Ванкувер» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» на выезде обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Ванкувер» лидирует в таблице Западной конференции НХЛ с 92 очками в 68 матчах. «Вашингтон» поднялся на девятую строчку «Востока» с 73 очками в 66 играх.