«Сиэтл» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» на выезде победил «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Нэшвилл» набрал 82 очка и занимает 6-е место в таблице Западной конференции. «Сиэтл» потерпел 4-е поражение подряд. «Кракен» с 68 очками — на 12-й строчке.