Кочетков стал первым вратарем «Каролины» с 2011 года с 4 матчами на ноль в сезоне

«Каролина» на выезде обыграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков в четвертый раз сыграл на ноль и стал первым голкипером франшизы с таким количеством сухих матчей за сезон после Кэма Уорда (5 в сезоне 2011/12 и 4 в сезоне 2010/11).

В текущем сезоне 24-летний россиянин провел 39 матчей, в которых отразил 91,1 процента бросков при коэффициенте надежности 2.38.