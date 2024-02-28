«Питтсбург» обыграл «Ванкувер». Малкин набрал очки в 4-м матче подряд

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«Ванкувер» дома проиграл «Питтсбургу» в овертайме со счетом в матче НХЛ — 3:4

Российский нападающий Евгений Малкин отдал одну результативную передачу, его партнер Рикард Ракелль забросил две шайбы. Малкин набирает очки в 4-м матче подряд.

Игроки «Кэнакс» Илья Михеев и Никита Задоров не отметились результативными действиями.

«Ванкувер» является лидером Западной конференции, набрав 83 очка в 61 матче. «Питтсбург» после 56 игр идет 10-м на «Востоке», набрав 62 балла.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Питтсбург» — 3:4 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 0:1)

Голы: Хегландер — 18 (Майерс, Михеев), 10:23 — 1:0. Босер — 34 (бол., Миллер, Гронек), 17:43 — 2:0. Ракелль — 7 (Кросби), 22:13 — 2:1. Ракелль — 8 (бол., Кросби, Малкин), 29:36 — 2:2. Миллер — 30 (мен., Петтерссон, Демко), 30:05 — 3:2. Эллер — 11 (Пуустинен, Летанг), 49:45 — 3:3. Карлссон — 8 (Эллер, Смит), 61:42 — 3:4.

Вратари: Демко — Джерри.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 35 (14+12+8+1) — 39 (9+12+12+6).

Наши: Задоров (13.26/0/-1), Михеев (13.15/2/0) — Малкин (19.53/4/0).

28 февраля. Ванкувер. Rogers Arena.