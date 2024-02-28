Маккиннон приблизился к Кучерову в гонке бомбардиров НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:1). Встреча прошла 28 февраля.

После этой игры у 30-летнего российского хоккеиста 103 (38+65) очка в 60 матчах. Он возглавляет гонку бомбардирова НХЛ.

Форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон набрал 2 (1+1) очка в матче с «Далласом» (5:1). Сейчас канадец 98 (35+63) отстает от россиянина на 5 очков.

Кучеров первым в текущем сезоне НХЛ набрал 100 очков.