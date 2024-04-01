«Ванкувер» набрал 100 очков впервые за девять лет

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Анахайм» (3:2).

После этого матча «Кэнакс» набрали 100 очков — в десятый раз в истории франшизы и впервые с сезона-2014/15 (101).

«Ванкувер» прервал серию из двух поражений и со 100 очками расположился на втором месте в Западной конференции. «Анахайм» с 52 очками — на 14-й строчке.