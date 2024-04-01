«Ванкувер» — «Анахайм»: видеообзор матча

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Анахайм» — 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Кэнакс» отличились Брок Босер и Дакота Джошуа, оформивший дубль. У «Дакс» голы забили Олен Зеллвегер и Мэйсон Мактавиш.

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