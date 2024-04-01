Главный тренер «Ванкувера» Токкет оценил игру команды против «Анахайма»

Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет отреагировал на победу команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (3:2).

«Забить два гола было очень важно. Мы выиграли дуэль спецбригад», — цитирует Токкета официальный сайт НХЛ.

Тренер отметил, что остался недоволен действиями команды в двух остальных случаях, когда его команда получала право на реализацию лишнего.