«Ванкувер» победил «Эдмонтон», прервав серию «Ойлерз» из четырех побед

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 2:1.

На шайбы Бо Хорвата и Тайлера Майерса гости ответили голом Леона Драйзайтля. «Ойлерз» прервали серию из четырех побед в НХЛ.

После этого матча «Ванкувер» с 28 очками занимает шестое место в Северном дивизионе, «Эдмонтон» с 36 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Эдмонтон» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Хорват — 12 (бол.), 32:59 — 1:0. Драйзайтль — 16 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 36:59 — 1:1. Майерс — 4 (Бенн, Хегландер), 49:23 — 2:1.

Вратари: Демко — Коскинен (58:13).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 28 (4+13+11) — 35 (13+10+12).

14 марта. Ванкувер. Rogers Arena.