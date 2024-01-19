«Ванкувер» — «Аризона»: видеообзор матча

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» — 2:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Кэнакс» отличились Элиас Петтерссон и Дакота Джошуа, у «Койотс» гол на счету Трэвиса Дермотта.

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