Кучеров и Панарин вошли в топ-5 претендентов на «Харт Трофи»

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров и форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин вошли в топ-5 претендентов на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ.

В рейтинге Кучеров расположился на втором месте, а Панарин — на четвертом. На первую строчку в списке поместили форварда «Колорадо» Натана Маккиннона, на третью — игрока «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, на пятую — хоккеиста «Бостона» Давида Пастрняка.

В нынешнем сезоне Кучеров сыграл 44 матча за «Тампу», в которых набрал 75 (28+47) очков. Панарин провел за «Рейнджерс» такое же количество игр и набрал 61 (27+34) очко.

«Харт Трофи» — это приз самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ.