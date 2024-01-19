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Сегодня, 19:02

Кучеров и Панарин вошли в топ-5 претендентов на «Харт Трофи»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров и форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин вошли в топ-5 претендентов на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ.

В рейтинге Кучеров расположился на втором месте, а Панарин — на четвертом. На первую строчку в списке поместили форварда «Колорадо» Натана Маккиннона, на третью — игрока «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, на пятую — хоккеиста «Бостона» Давида Пастрняка.

В нынешнем сезоне Кучеров сыграл 44 матча за «Тампу», в которых набрал 75 (28+47) очков. Панарин провел за «Рейнджерс» такое же количество игр и набрал 61 (27+34) очко.

«Харт Трофи» — это приз самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ.

Артемий Панарин
Никита Кучеров
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
4
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«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
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НХЛ: «Флорида» — «Миннесота», «Чикаго» — «Айлендерс». Расписание и результаты матчей 20 января
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 44 28 16 58
2 Филадельфия 45 25 20 56
3 Каролина 43 24 19 53
4 Вашингтон 43 22 21 50
5 Питтсбург 42 21 21 48
6 Айлендерс 44 19 25 48
7 Нью-Джерси 42 22 20 47
8 Коламбус 44 14 30 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 44 27 17 63
2 Флорида 44 27 17 58
3 Торонто 43 22 21 52
4 Детройт 44 23 21 51
5 Тампа-Бэй 45 23 22 51
6 Монреаль 45 19 26 45
7 Баффало 45 20 25 44
8 Оттава 40 16 24 32
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 43 29 14 62
2 Колорадо 46 29 17 61
3 Даллас 44 26 18 57
4 Нэшвилл 45 25 20 51
5 Аризона 43 21 22 45
6 Сент-Луис 43 21 22 44
7 Миннесота 44 18 26 41
8 Чикаго 45 13 32 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 45 30 15 64
2 Вегас 45 26 19 57
3 Эдмонтон 41 25 16 51
4 Лос-Анджелес 42 21 21 50
5 Калгари 45 21 24 47
6 Сиэтл 45 19 26 47
7 Анахайм 44 15 29 31
8 Сан-Хосе 45 10 35 24
Результаты / календарь
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
19.01 03:00
Тампа-Бэй – Миннесота
 7 : 3
19.01 03:00
Филадельфия – Даллас
 5 : 1
19.01 03:00
Оттава – Монреаль
 6 : 2
19.01 03:00
Бостон – Колорадо
 5 : 2
19.01 03:00
Вашингтон – Сент-Луис
 5 : 2
19.01 03:00
Баффало – Чикаго
 3 : 0
19.01 05:00
Эдмонтон – Сиэтл
 4 : 2
19.01 05:00
Калгари – Торонто
 3 : 4
19.01 06:00
Лос-Анджелес – Нэшвилл
 1 : 2
19.01 06:00
Вегас – Рейнджерс
5 : 1
19.01 06:00
Ванкувер – Аризона
 2 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 44 75
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 46 73
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 44 64
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 42 37
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 44 33
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 44 29
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 6 1.69

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