«Вегас» — «Рейнджерс»: видеообзор матча

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«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Рейнджерс» — 5:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Голден Найтс» дубль оформил Иван Барбашев, у гостей Артемий Панарин отметился результативной передачей, вратарь Игорь Шестеркин отразил 21 бросок из 25.

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