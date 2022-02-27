В «Торонто» рассчитывают, что Маззин восстановится после сотрясения к старту плей-офф

Защитник «Торонто» Джейк Маззин проходит процесс реабилитации после сотрясения. В клубе рассчитывают, что хоккеист успеет восстановиться к старту плей-офф, сообщает Sportsnet.

Маззин получил травмы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (2:5). В одном из эпизодов он крайне неудачно столкнулся и сильно ударился головой об лед.

Хоккеист был отправлен в больницу, где провел сутки. Пока он не начинал тренировки.

В текущем сезоне игрок принял участие в 41 матчах и записал в свой актив 12 (2+10) баллов.