Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 21:25

В «Торонто» рассчитывают, что Маззин восстановится после сотрясения к старту плей-офф

Иван Шитик
Корреспондент

Защитник «Торонто» Джейк Маззин проходит процесс реабилитации после сотрясения. В клубе рассчитывают, что хоккеист успеет восстановиться к старту плей-офф, сообщает Sportsnet.

Маззин получил травмы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (2:5). В одном из эпизодов он крайне неудачно столкнулся и сильно ударился головой об лед.

Хоккеист был отправлен в больницу, где провел сутки. Пока он не начинал тренировки.

В текущем сезоне игрок принял участие в 41 матчах и записал в свой актив 12 (2+10) баллов.

Джейк Маззин
ХК Торонто Мэйпл Ливз
1
0
Читайте также
У призера Олимпиады неприятности из-за флага России на перчатке. Это разгневало поляков
Шамиль Тарпищев: «Даниил Медведев интеллигент, отличник, он все просчитывает. А вот Андрея Рублева надо останавливать»
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вашингтон» отправил голкипера Ванечека в фарм-клуб для набора формы
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 36 15 76
2 Питтсбург 54 32 22 72
3 Рейнджерс 52 33 19 71
4 Вашингтон 54 28 26 65
5 Коламбус 52 27 25 55
6 Айлендерс 48 19 29 46
7 Филадельфия 52 16 36 42
8 Нью-Джерси 52 18 34 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 53 35 18 75
2 Тампа-Бэй 51 34 17 74
3 Торонто 52 34 18 72
4 Бостон 52 31 21 66
5 Детройт 53 23 30 52
6 Оттава 51 19 32 43
7 Баффало 53 16 37 40
8 Монреаль 53 13 40 33
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 53 39 14 82
2 Сент-Луис 51 31 20 68
3 Миннесота 50 31 19 65
4 Нэшвилл 53 30 23 64
5 Даллас 51 28 23 59
6 Виннипег 52 22 30 53
7 Чикаго 53 19 34 46
8 Аризона 52 14 38 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 51 31 20 68
2 Лос-Анджелес 53 29 24 65
3 Вегас 53 29 24 62
4 Эдмонтон 52 29 23 61
5 Анахайм 54 25 29 59
6 Ванкувер 53 25 28 56
7 Сан-Хосе 52 23 29 52
8 Сиэтл 54 16 38 37
Результаты / календарь
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
27.02 03:00
Оттава – Монреаль
 1 : 2
27.02 03:30
Нэшвилл – Тампа-Бэй
 2 : 3
27.02 03:30
Детройт – Торонто
 7 : 10
27.02 06:00
Вегас – Колорадо
 2 : 3
27.02 06:00
Калгари – Миннесота
 7 : 3
27.02 06:00
Сан-Хосе – Бостон
 1 : 3
27.02 06:30
Лос-Анджелес – Айлендерс
5 : 2
27.02 21:00
Каролина – Эдмонтон
 - : -
27.02 22:00
Даллас – Баффало
 - : -
27.02 23:00
Чикаго – Сент-Луис
 - : -
27.02 23:59
Аризона – Виннипег
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 51 75
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 53 75
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 52 74
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 49 37
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 52 36
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 52 34
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 34 1.95
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 23 2.03
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 20 2.03
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости