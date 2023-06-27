В «Торонто» подтвердили, что Киф продолжит тренировать команду

Генеральный менеджер «Торонто» Брэд Треливинг подтвердил, что Шелдон Киф останется главным тренером команды.

«Шелдон вернется. У него действительно хорошие отношения с игроками. Все они думают, что он хороший тренер. Я думаю, что между ними действительно прочная связь», — приводит слова Треливинга Sportsnet.

42-летний специалист тренирует «Торонто» с ноября 2019 года. В прошедшем сезоне клуб обыграл «Тампу» (4-2) в первом раунде Кубка Стэнли. Команда вышла во второй раунд плей-офф впервые с 2004 года. В полуфинале Западной конференции «Мэйпл Ливз» проиграли «Флориде» (1-4).