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Дадонов подписал двухлетний контракт с «Далласом» на 4,5 миллиона долларов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Евгений Дадонов.
Фото USA Today Sports

«Даллас» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с российским нападающим Евгением Дадоновым.

34-летний россиянин подписал двухлетнее соглашение с зарплатой в 2,25 миллиона долларов в год.

26 февраля Дадонов перебрался из «Монреаля» в «Даллас». В сезоне-2022/23 он набрал 33 (7+26) очка в 73 играх, из которых за «Старз» — 15 (3+12) очков в 23 матчах регулярки. В плей-офф на его счету 10 (4+6) очков в 16 матчах.

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