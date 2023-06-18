37-летний голкипер «Вегаса» Куик не намерен завершать карьеру

Голкипер «Вегаса» Джонатан Куик не собирается завершать карьеру. 37-летний вратарь выйдет на рынок свободных агентов.

«Я хочу продолжить играть», — цитирует Sportsnet Куика.

В сезоне-2022/23 американец перешел из «Лос-Анджелеса» в «Вегас» (транзитом через «Коламбус») и выиграл третий Кубок Стэнли в карьере.

Всего в НХЛ Куик провел 753 матча и одержал 375 побед. В 2014 и 2018 году он выиграл «Дженнингс Трофи», который вручается вратарю вратарям самой мало пропускающей команды в лиге.