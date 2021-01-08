В НХЛ не планируют сохранять канадский дивизион в следующем сезоне

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли заявил, что в лиге не планируют сохранять Северный дивизион в следующем сезоне. Напомним, что лига из-за пандемии коронавируса и ограничений на передвижение в некоторых штатах объединила клубы из Канады в отдельный дивизион.

«Думаю, с точки зрения лиги, есть желание как можно быстрее восстановить наш обычный режим чемпионата. В этом сезоне будет ряд уникальных моментов, которые добавят интереса к турниру. Безусловно, канадский дивизон — один из таких», — цитирует Sportsnet Дейли.

Новый сезон НХЛ стартует уже 13 января, команды проведут по 56 матчей в регулярном чемпионате. В канадском дивизионе сыграет семь команд: «Ванкувер», «Виннипег», «Калгари», «Монреаль», «Оттава», «Торонто» и «Эдмонтон».