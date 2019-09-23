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В НХЛ больше всего не любят играть в Монреале и Лас-Вегасе

03:06
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Национальная хоккейная лига провела опрос среди 24 сильнейших игроков лиги во время недавних медиа-туров. Их попросили назвать самую сложную для гостей арену в НХЛ. По пять респондентов выбрали Лас-Вегас и Монреаль.

— Почему Лас-Вегас? Дело в самой атмосфере, — отметил форвард «Питтсбурга» Патрик Хернквист. -Фанаты там сумасшедшие, и играется там с удовольствием, но и очень трудно. Если не ошибаюсь, мы играли там дважды — и ни разу не выиграли. Может быть, поэтому мне так и кажется.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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