В матче «Тампа» — «Вегас» произошла массовая стычка. Судьи выписали 78 минут штрафа

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Вегасу» (3:4 ОТ).

На 53-й минуте встречи произошла массовая потасовка игроков обеих команд. По итогам стычки пять хоккеистов с каждой стороны получили по 2+10 минут штрафа, а Патрик Марун получил 2 дополнительные минуты за игру высоко поднятой клюшкой.