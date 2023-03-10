«Оттава» победила «Сиэтл», «Кракен» прервали серию из 5 побед подряд
«Оттава» в гостях победила «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.
В составе «Сенаторз» забили Шэйн Пинто, Якоб Чичран, Патрик Браун, Клод Жиру и Алекс Дебринкэт. У «Кракен» шайбы забросили Джаред Маккан (дубль), Джейден Швартц и Винс Данн.
«Сиэтл» прервал серию из 5 побед подряд и занимает 5-е место на «Западе», имея 80 очков. «Оттава» с 70 очками — 9-я на «Востоке».
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«Сиэтл» — «Оттава» — 4:5 (1:3, 2:0, 1:2)
Голы: Пинто — 17 (Холден, Чикран), 4:10 — 0:1. Чикран — 9 (Холден, Штюцле), 8:10 — 0:2. Браун — 3 (Джозеф), 8:27 — 0:3. Маккэн — 32 (мен.), 11:56 — 1:3. Шварц — 16 (Данн, Бьоркстранд), 22:11 — 2:3. Маккэн — 33 (Спронг, Гурд), 28:11 — 3:3. Данн — 12 (Гурд), 43:23 — 4:3. Жиру — 27 (Штюцле), 44:01 — 4:4. Дебринкэт — 21 (Сандерсон, Жиру), 57:37 — 4:5.
Вратари: Грубауэр — Сегорд.
Штраф: 10 — 4.
Броски: 33 (8+13+12) — 31 (16+8+7).
Наши: — - Зуб (17.49/0/+2).
10 марта. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|63
|43
|20
|94
|2
|Нью-Джерси
|64
|42
|22
|90
|3
|Рейнджерс
|64
|36
|28
|81
|4
|Айлендерс
|67
|34
|33
|76
|5
|Питтсбург
|64
|32
|32
|74
|6
|Вашингтон
|66
|31
|35
|69
|7
|Филадельфия
|65
|24
|41
|59
|8
|Коламбус
|64
|20
|44
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|63
|49
|14
|103
|2
|Торонто
|64
|39
|25
|86
|3
|Тампа-Бэй
|65
|38
|27
|82
|4
|Оттава
|64
|33
|31
|70
|5
|Флорида
|65
|32
|33
|70
|6
|Баффало
|64
|32
|32
|68
|7
|Детройт
|64
|29
|35
|67
|8
|Монреаль
|65
|26
|39
|58
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|65
|35
|30
|83
|2
|Миннесота
|65
|37
|28
|81
|3
|Колорадо
|63
|35
|28
|76
|4
|Виннипег
|65
|36
|29
|75
|5
|Нэшвилл
|62
|31
|31
|69
|6
|Сент-Луис
|64
|28
|36
|61
|7
|Аризона
|65
|23
|42
|56
|8
|Чикаго
|64
|22
|42
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|65
|39
|26
|84
|2
|Лос-Анджелес
|66
|38
|28
|84
|3
|Сиэтл
|65
|37
|28
|80
|4
|Эдмонтон
|66
|36
|30
|80
|5
|Калгари
|65
|29
|36
|71
|6
|Ванкувер
|64
|27
|37
|59
|7
|Анахайм
|65
|21
|44
|51
|8
|Сан-Хосе
|66
|19
|47
|50
|10.03
|03:00
|
Питтсбург – Айлендерс
|3 : 4 ОТ
|10.03
|03:00
|
Монреаль – Рейнджерс
|3 : 4 Б
|10.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Вегас
|3 : 4 ОТ
|10.03
|03:00
|
Баффало – Даллас
|4 : 10
|10.03
|03:00
|
Каролина – Филадельфия
|1 : 0
|10.03
|03:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|2 : 3 Б
|10.03
|03:30
|
Бостон – Эдмонтон
|2 : 3
|10.03
|04:00
|
Сент-Луис – Сан-Хосе
|4 : 2
|10.03
|05:00
|
Аризона – Нэшвилл
|4 : 1
|10.03
|05:00
|
Колорадо – Лос-Анджелес
|2 : 5
|10.03
|06:00
|
Сиэтл – Оттава
|4 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|66
|124
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|64
|97
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|65
|94
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|66
|54
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|63
|45
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|64
|42
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|30
|1.88
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|20
|2.21