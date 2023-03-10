«Оттава» победила «Сиэтл», «Кракен» прервали серию из 5 побед подряд

«Оттава» в гостях победила «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

В составе «Сенаторз» забили Шэйн Пинто, Якоб Чичран, Патрик Браун, Клод Жиру и Алекс Дебринкэт. У «Кракен» шайбы забросили Джаред Маккан (дубль), Джейден Швартц и Винс Данн.

«Сиэтл» прервал серию из 5 побед подряд и занимает 5-е место на «Западе», имея 80 очков. «Оттава» с 70 очками — 9-я на «Востоке».

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«Сиэтл» — «Оттава» — 4:5 (1:3, 2:0, 1:2)

Голы: Пинто — 17 (Холден, Чикран), 4:10 — 0:1. Чикран — 9 (Холден, Штюцле), 8:10 — 0:2. Браун — 3 (Джозеф), 8:27 — 0:3. Маккэн — 32 (мен.), 11:56 — 1:3. Шварц — 16 (Данн, Бьоркстранд), 22:11 — 2:3. Маккэн — 33 (Спронг, Гурд), 28:11 — 3:3. Данн — 12 (Гурд), 43:23 — 4:3. Жиру — 27 (Штюцле), 44:01 — 4:4. Дебринкэт — 21 (Сандерсон, Жиру), 57:37 — 4:5.

Вратари: Грубауэр — Сегорд.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 33 (8+13+12) — 31 (16+8+7).

Наши: — - Зуб (17.49/0/+2).

10 марта. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.